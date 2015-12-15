Порошенко, Яценюк и Гройсман считают неприемлемыми любые формы противостояния внутри коалиции

Об этом говорится в их совместном заявлении, размещенном на правительственном портале.

«Мы считаем неприемлемыми любые формы противостояния внутри парламентской коалиции как такие, которые “льют воду на мельницу” врагов украинской государственности и демократии», - говорится в заявлении.

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«Мы едины в видении стратегии развития государства. Коалиционное соглашение закрепляет план конкретных шагов по ее реализации. Дискуссии должны касаться оптимальных путей воплощения этого плана», - отмечается в документе.

«Единство, которое мы демонстрируем сейчас, является ключевым фактором успешных перемен в стране. Именно этого ждет от нас общество - и в этом наша высшая ответственность», - резюмируют Порошенко, Яценюк и Гройсман.