Ющенко впечатлен поездкой на Соловки

Президент Виктор ЮЩЕНКО впечатлен своей поездкой на Большой Соловецкий остров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил вначале двусторонней встречи с Президентом России Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ.

На вопрос Президента РФ о впечатлениях В.ЮЩЕНКО от поездки на Соловки, Президент Украины сказал, что «это удивительное место», особенно в духовном отношении. По словам В.ЮЩЕНКО, там нужно пробыть хотя бы несколько дней, чтобы ощутить все его величие.

В свою очередь, Д.МЕДВЕДЕВ отметил, что Соловки являются «местом общей трагедии». По его словам, оно монументально для всех народов бывшего Советского Союза.

Как сообщал УНИАН, 5 июня в рамках рабочего визита в Россию В.ЮЩЕНКО посетил Соловецкий монастырь (Архангельская область), который расположен на Большом Соловецком острове.

Президент Украины также побывал в музее ГУЛАГа, возложил цветы к Мемориалу памяти жертв ГУЛАГа, к памятнику последнему кошевому атаману Запорожской Сечи Петру Калнышевскому и к Памятному кресту на Старом Соловецком кладбище.