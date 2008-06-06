ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ КОАЛИЦИЯ УМЕРЛА

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК на пленарном заседании парламента зачитал заявления народных депутатов Украины Игоря Рыбакова (фракция БЮТ) и Юрия БУТА (фракция НУ-НС) о выходе из коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, зачитав заявления, А.ЯЦЕНЮК сказал: «Я хочу сказать одно: пусть эти люди опомнятся».

Как известно, в состав коалиции входили 227 народных депутатов Украины. В связи с выходом двух народных депутатов из коалиции она является недееспособной, поскольку для результативного голосования и для существования коалиции необходимо, чтобы в нее входило не менее 226 депутатов.