Ющенко ждет непростой разговор с Медведевым
08:21, 06 июня 2008Политика
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Тональность задал президент РФ
В Кремле ожидают "непростого разговора" президентов России и Украины во время их встречи в Петербурге.
Впрочем, там подтверждают готовность к диалогу с украинским руководством по всем острым проблемам. Как рассказал помощник президента РФ Сергей Приходько, "принципиальную тональность предстоящему разговору Дмитрий Медведев задал, когда позвонил президенту Украины". В частности, по словам Приходько, российскую сторону беспокоит, цитата, "настойчивый акцент руководства Украины на натовской проблематике в отрыве от доминирующих настроений в украинском обществе". Не меньше вопросов вызывают, по словам помощника президента, "попытки односторонних действий в отношении Черноморского флота".
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