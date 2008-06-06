Ющенко ждет непростой разговор с Медведевым

В Кремле ожидают "непростого разговора" президентов России и Украины во время их встречи в Петербурге.

Впрочем, там подтверждают готовность к диалогу с украинским руководством по всем острым проблемам. Как рассказал помощник президента РФ Сергей Приходько, "принципиальную тональность предстоящему разговору Дмитрий Медведев задал, когда позвонил президенту Украины". В частности, по словам Приходько, российскую сторону беспокоит, цитата, "настойчивый акцент руководства Украины на натовской проблематике в отрыве от доминирующих настроений в украинском обществе". Не меньше вопросов вызывают, по словам помощника президента, "попытки односторонних действий в отношении Черноморского флота".

Эхо Москвы