Ющенко на Соловки привез украинскую землю

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО посетил Музей ГУЛАГа на территории Соловецкого монастыря (Архангельская область, Российская Федерация).

Как сообщает пресс-служба главы государства, находясь на Большом Соловецком острове, Президент возложил цветы к Мемориалу памяти жертв ГУЛАГа, к бюсту кошевого атамана Запорожской Сечи Петра Калнышевского и Памятному кресту на Старом Соловецком кладбище. Возле бюста П.Калнышевского В.ЮЩЕНКО положил землю, которую привез из Украины.

В.ЮЩЕНКО также осмотрел Никольскую церковь, Троицкий и Преображенский соборы, монастырскую мельницу, жилые и хозяйственные помещения, побывал в иконописной палате.

Также Президент принял участие в молебне в честь основателей Соловецкого монастыря – преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких и Святого великомученика Петра, а также в литии в Надвратной Благовещенской церкви по умершим в годы гонений.

Кроме того, Президент Украины передал архимандриту Мефодию памятные подарки для Соловецкого монастыря – икону Николая Чудотворца, украинский рушнык, петриковскую тарель и книгу «Украинская иконопись». Он также передал в подарок Музею исследование института археографии и источниковедения Национальной академии наук Украины и СБУ «Последний адрес» к 60-летию Соловецкой трагедии. Это уникальные архивные материалы, подавляющая часть которых печатается впервые. Они рассказывают о судьбах узников Соловецкого лагеря.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО подарил рассекреченные архивные данные СБУ на восьмерых узников – Аркадия Барбару, Владимира Пидгаецкого, Владимира Удовенко, Григория Холодного, Марка Вороного, Николая Зерова, Анания Лебидя и Павла Филиповича.

Президент оставил запись в Книге почетных гостей Музея политических жертв Соловецкого лагеря особого назначения.

«С неописуемой болью и глубокой скорбью склоняю голову перед всеми жертвами тоталитаризма, погибших на Соловецких островах», – написал В.ЮЩЕНКО.

«На этой священной для нас земле упокоились последний кошевой атаман Запорожской Сечи Петр Калнышевский, лучшие сыновья украинского народа, цвет и надежда нашего национального возрождения, уничтоженные преступным коммунистическим режимом», – говорится в записи главы Украинского государства.

От имени Украины он выразил благодарность всем, кто заботится о памяти об этих людях.