Янукович: ПР в любой момент может потребовать отставки Тимошенко

Фракция Партии регионов в Верховной Раде намерена требовать отставки правительства в случае невнесения в ближайшее время в парламент изменений в государственный бюджет на 2008 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам после завершения заседания оппозиционного правительства.

«Это (требование отставки) может произойти в любой день. Но мы так понимаем, что сейчас уже принят бюджетообразующий закон, который предоставляет возможность и механизм для подготовки изменений в бюджет 2008 года», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, сейчас у правительства нет никаких оснований для затягивания с подготовкой и направлением в парламент соответствующего законопроекта. «Правительство должно быть в этом заинтересовано больше, чем мы, оппозиция. Они несут ответственность», - добавил лидер Партии регионов.

В то же время В.ЯНУКОВИЧ отметил, что Партия регионов не видит заинтересованности правительства «в разрешении многих накопившихся вопросов». «А таких проблем все больше и больше. Везде, куда ни глянь – завал. Программы не финансируются. Инвестиционные программы отечественных товаропроизводителей или заморожены, или очень сильно сокращены. Это говорит о том, что инвестиционный ресурс вымывается из отечественной промышленности, а это означает, что развития экономики не будет. Это сегодня еще не ощущается, а через какой-то период времени … пойдут минусы, минусы и минусы…», - предположил лидер фракции.