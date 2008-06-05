Строительством медзавода займется ВСК ВР

Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию по расследованию вопросов строительства металлургического завода в Белоцерковском районе Киевской области.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 385 народных депутатов из 446 зарегистрированных в сессионном зале.

В состав комиссии вошли 11 народных депутатов. Председателем комиссии избрана член фракции НУ-НС Ксения ЛЯПИНА, а заместителем – депутат от БЮТ Валерий КАЛЬЧЕНКО.

Комиссия также займется вопросом выяснения возможного вреда, который может быть нанесен окружающей среде в связи со строительством завода.