Строительством медзавода займется ВСК ВР
16:56, 05 июня 2008Политика
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Комиссию возглавила Ляпина
Верховная Рада Украины создала временную следственную комиссию по расследованию вопросов строительства металлургического завода в Белоцерковском районе Киевской области.
Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего постановления проголосовали 385 народных депутатов из 446 зарегистрированных в сессионном зале.
В состав комиссии вошли 11 народных депутатов. Председателем комиссии избрана член фракции НУ-НС Ксения ЛЯПИНА, а заместителем – депутат от БЮТ Валерий КАЛЬЧЕНКО.
Комиссия также займется вопросом выяснения возможного вреда, который может быть нанесен окружающей среде в связи со строительством завода.
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