Янукович вместо цветов и оркестра получил "подставу" в России

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ называет случайным совпадением, что Государственная дума России приняла заявление о необходимости разорвать Большой договор с Украиной в тот же день, когда он находился с визитом в России, 4 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня журналистам после завершения заседания оппозиционного правительства.

«Я был удивлен: сел в машину и услышал об этом, когда ехал. Именно с этого мы начали встречу (со спикером Госдумы РФ Борисом ГРЫЗЛОВЫМ – УНИАН), а потом уже обсудили свои межпартийные вопросы», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

Лидер Партии регионов также сообщил, что поинтересовался у Б.ГРЫЗЛОВА, как расценивать этот документ : «Я так и сказал – вы сюрпризы делаете? Я говорю – это такие цветы или такой оркестр для председателя партии? Мы же так с вами не договаривались». По словам В.ЯНУКОВИЧА, Б.ГРЫЗЛОВ ему ответил: «Вы же знаете, что вопросы у депутатов иногда возникают. Возникают вопросы, их нужно рассматривать».

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что Б.ГРЫЗЛОВ поддержал своих депутатов, в то же время согласившись с мнением лидера Партии регионов о том, что тональность в отношениях Украины и России должна быть другой и необходимо отказаться от ультиматумов на взаимной основе и эмоциональных заявлений.

«Нужно убрать провокативный характер заявлений с обеих сторон, поскольку это является почвой для развития отношений в нежелаемом для нас направлении. Любая радикализация с одной или с другой стороны по таким чувствительным вопросам, которые существуют между Украиной и Россией, дает только негативный результат», - считает В.ЯНУКОВИЧ.

По его мнению, для того, чтобы Украина и Россия перешли к конструктивному диалогу, необходимо интенсифицировать проведение заседаний различного рода рабочих групп, в том числе и межпартийных.

Лидер Партии регионов также сообщил, что его визит в Москву готовился заранее и не носил внепланового характера.