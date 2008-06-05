Янукович заявил, что не знает, где сейчас Семенюк

Лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ считает маловероятным, что сегодня в Верховной Раде состоится отчет председателя Фонда госимущества Валентины СЕМЕНЮК-САМОНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение В.ЯНУКОВИЧ высказал сегодня журналистам после завершения заседания оппозиционного правительства.

«Мы настаиваем на том, чтобы власть отчитывалась и информировала, как она строит свою политику, и как обеспечивать жизнедеятельность государства. Мы не просто «за», мы этого требуем постоянно», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

В то же время, В.ЯНУКОВИЧ не осведомлен, где сейчас находится В.СЕМЕНЮК-САМОНЕНКО и соответствует ли действительности информация о ее пребывании в отпуске за пределами Украины. «Я этого не знаю, она не моя подчиненная», - отметил он.

«Между тем, лидер Партии регионов убежден, что для досрочного увольнения В.СЕМЕНЮК-САМОНЕНКО с должности председателя Фонда госимущества нужны веские основания. «Для того, чтобы были основания, нужна информация. Она может быть двухсторонняя – с одной стороны, от нее лично, а с другой стороны, информация может быть от комитетов или ВСК (временной следственной комиссии Верховной Рады – УНИАН), если такая будет создана. Мы не против. Мы всегда выступаем за то, чтобы власть работала прозрачно», - подчеркнул он.

В.ЯНУКОВИЧ считает «некорректным, неправильным и незаконным» рассматривать вопрос об увольнении В.СЕМЕНЮК-САМОНЕНКО в ее отсутствие.