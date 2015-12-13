В Кривом Роге люди вышли на вече

Люди собрались на площади, чтобы поддержать партию "Самопомич", что по официальным результатам осенью проиграла местные выборы в городе, передает Громадське.TV.

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Как сообщал УНИАН, согласно официальным результатам второго тура выборов мэра Кривого Рога, городским головой 15 ноября был избран представитель "Оппозиционного блока", действующий городской глава Юрий Вилкул, который получил 89 209 голосов избирателей. Его соперник, представитель "Взаимопомощи" Юрий Милобог получил 88 457 голосов.

По заявлению представителей "Самопомочи" было открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса (служебный подлог) по фактам нарушения избирательного законодательства во время второго тура выборов мэра Кривого Рога.

При этом председатель ЦИК Михаил Охендовский заявил, что у ЦИК нет оснований ставить под сомнение законность действий городской избирательной комиссии Кривого Рога по установлению результатов выборов мэра.

26 ноября Верховная Рада создала ВСК по проверке нарушений во время выборов Криворожского городского головы.

7 декабря Криворожский горизбирком принял решение обратиться к парламенту с просьбой о назначении новых выборов мэра города.