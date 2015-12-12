Порошенко выступает за отмену судейской неприкосновенности

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Форума депутатов местных советов партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Читайте такжеПорошенко: изменения к Конституции в части правосудия нужны для очистки и обновления судейского корпусаПрезидент отметил, что возникла необходимость в серьезных конституционных изменениях в части правосудия. "Важнейшие их составляющие - очищение и обновление судейского корпуса через персональное тестирование, жесткий контроль за расходами каждого отдельного судьи на предмет их соответствия доходов. Все просто. Отмена судейской неприкосновенности", - сказал он.

Порошенко добавил, что одновременно необходимо обеспечить независимость судейского корпуса от политических влияний.

"Защитите судей от коррупции путем отмены неприкосновенности и введения быстрого и эффективного контроля за декларациями. И защитите от политических влияний. И требуйте эффективного, справедливого правосудия", - сказал президент.