Порошенко выступает за отмену судейской неприкосновенности
Президент Петр Порошенко выступает за отмену судейской неприкосновенности.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Форума депутатов местных советов партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".
Читайте такжеПорошенко: изменения к Конституции в части правосудия нужны для очистки и обновления судейского корпусаПрезидент отметил, что возникла необходимость в серьезных конституционных изменениях в части правосудия. "Важнейшие их составляющие - очищение и обновление судейского корпуса через персональное тестирование, жесткий контроль за расходами каждого отдельного судьи на предмет их соответствия доходов. Все просто. Отмена судейской неприкосновенности", - сказал он.
Порошенко добавил, что одновременно необходимо обеспечить независимость судейского корпуса от политических влияний.
"Защитите судей от коррупции путем отмены неприкосновенности и введения быстрого и эффективного контроля за декларациями. И защитите от политических влияний. И требуйте эффективного, справедливого правосудия", - сказал президент.