В «Едином Центре» подождут, пока Яценюк сам придет

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК не отказывался от предложения возглавить партию «Единый Центр». Об этом сообщил член президиума партии, народный депутат Украины от НУ-НС Виктор ТОПОЛОВ в интервью газете «Дело».

В частности, отвечая на вопрос, почему А.ЯЦЕНЮК отказался от предложения стать главой партии «Единый Центр», В.ТОПОЛОВ ответил: «он не отказался. Не надо форсировать. Он прекрасно знает, что мы бы хотели, чтобы А.ЯЦЕНЮК был среди нас. Но мы подождем, пока он сам придет и примет решение стать членом «Единого Центра». А уговаривать не будем».

Депутат рассказал, что говорил А.ЯЦЕНЮКУ то, что рано или поздно он к нам все равно примкнет. И, по словам В.ТОПОЛОВА, глава парламента ответил: «Может быть».

В.ТОПОЛОВ также рассказал газете о процессах формирования партии и переговорах с другими политическими силами по объединению. В частности о том, что сегодня партия активно растет, но точное количество можно будет сказать только после съезда, запланированного на июль. «Каждый день во всех областях идет работа по приему в партию. У нас уже почти во всех областях определены руководители оргкомитетов, почти во всех областях определены даты партийных конференций. Только по Киеву и Донецку пока не решены некоторые вопросы», - отметил он.

Касаясь объединительных процессов, В.ТОПОЛОВ рассказал, что сегодня у «ЕЦ» идет достаточно объемные переговоры с НДП, Аграрной партией, Демократической партией, с другими общественными движениями. «Нами взят курс не на объединение партий. Для того чтобы объединять партии, сейчас не существует нормативной базы. Мы настроены на объединение индивидуальностей. Мы говорим «новичкам»: «Хотите стать членом нашей партии, пишите заявление о выходе из своей», - отметил депутат.

В тоже время он скептически оценил шансы присоединения к «Единому Центру» Украинской народной партии Юрия КОСТЕНКО.

Отвечая на вопрос, кого бы он хотел видеть среди членов своей партии, В.ТОПОЛОВ высказал сожаление, что «в силу определенных обстоятельств кое-кто пока не может быть членом партии». Например, он назвал министра юстиции Николая ОНИЩУКА, главу Секретариата Президента Виктора БАЛОГУ. В тоже время он призвал не переоценивать роль В.БАЛОГИ в «ЕЦ». «Виктор Иванович (БАЛОГА) позитивно относится к созданию новой политической силы. Что он делает (в партии – УНИАН)? Он нам не мешает», - отметил член президиума.

В.ТОПОЛОВ ушел от прямого ответа, ведутся ли переговоры с членами фракции Партии регионов. «Есть люди в Партии регионов, которых я очень уважаю», - сказал он, добавив, что некоторых хотел бы видеть в «ЕЦ»: «хотел бы, но захотят ли они - время покажет».

Он назвал фамилию Ефима ЗВЯГИЛЬСКОГО, Бориса ДЕЙЧА. Говоря о лидере регионалов Викторе ЯНУКОВИЧЕ, В.ТОПОЛОВ отметил, что «он помудрел. К тому же он, в принципе, не радикал. Я думаю, что мы вполне можем быть партнерами».

Вместе с тем, он скептически отнесся к возможности подобного сотрудничества с Николаем АЗАРОВЫМ, Ринатом АХМЕТОВЫМ, Борисом КОЛЕСНИКОВЫМ: «Это разные люди. Николай Янович (АЗАРОВ) должен своими знаниями помогать новой поросли принимать сбалансированные решения, но не идти на крупные должности в исполнительную власть. Не нужно идти в исполнительную власть ни Борису Викторовичу (КОЛЕСНИКОВУ), ни Ринату Леонидовичу (АХМЕТОВУ). Более того, я думаю, что им даже в парламенте делать нечего. Может быть, и мне тоже. Я же не от хорошей жизни пошел в Верховную Раду».

Как сообщал УНИАН, 28 мая газета "Дело", ссылаясь на собственные источники, сообщила, что председателю ВР А.ЯЦЕНЮКУ предлагают возглавить партию "Единый Центр".

По данным издания, 12 июля состоится всеукраинский учредительный съезд партии "Единый Центр". В канун съезда "Единый центр" активизировал работу по привлечению новых членов партии.

В тот же день, на пресс-конференции в Одесской облгосадминистрации, комментируя такую информацию, А.ЯЦЕНЮК заявил, что не намерен возглавлять политическую партию «Единый Центр». «Я не собираюсь возглавлять никакой политический проект. А если и придется когда-то возглавить, то лишь тот, который создам лично», - сказал он.