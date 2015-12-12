Максим Бурбак: Ответственность за страну лежит на нас

Об этом заявил Председатель фракции Максим Бурбак, общаясь с журналистами под стенами Администрации Президента.

"Мы обсудили насущные проблемы и вопросы сотрудничества наших фракций коалиции. Вопросы, которые нам нужно принимать на следующей пленарной неделе - это и налоговая реформа, и бюджет следующего года, и реформа судопроизводства», - сообщил Бурбак.

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«Мы вышли на конструктив. Было согласовано, что нам нужно улучшить координацию и сотрудничество всех четырех фракций коалиции", - отметил Председатель фракции «Народный фронт».

Он отметил, что также обсуждалась возможность ведения совместных заседаний фракций для выработки решений по спорным законопроектам, для дальнейшего позитивного голосования их в сессионном зале.

"Чтобы в зал коалиция выходила с большинством голосов, чтобы поддерживать все реформы, которые внедряет и правительство, и Президент", - подчеркнул он.

"Все мы понимаем, что ответственность за страну лежит на нас. Любые вопросы должны быть решены в плоскости диалога. Никто никому ульматумов не выставляет и не имеет права на это. И поэтому такие встречи будут введены на постоянной основе", - резюмировал Максим Бурбак.

Как сообщал УНИАН, драка в Раде в пятницу началась после того, как депутат Олег Барна из фракции "БПП", который собирает подписи за выражение недоверия правительству, подошел к трибуне, подарил букет красных роз премьер-министру Арсению Яценюку, схватил его и вынес из-за трибуны.