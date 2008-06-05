Ющенко побывает на Соловках

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отбыл с рабочим визитом в Россию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, сегодня глава государства посетит Соловецкий монастырь (Архангельская область), который расположен на Большом Соловецком острове.

6 июня В.ЮЩЕНКО примет участие в неформальной встрече глав государств-участников СНГ, которая состоится в Санкт-Петербурге.

Президент Украины также проведет ряд двусторонних встреч и даст короткую пресс-конференцию для украинских журналистов.

В составе официальной делегации в Россию находятся: министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО, заместители главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК и Александр ЧАЛЫЙ, депутаты Верховной Рады Украины Петр ПОРОШЕНКО, Петр ЮЩЕНКО, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Константин ГРИЩЕНКО.