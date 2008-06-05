Тимошенко: мы строим Европу в Украине под очень жестким контролем

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет о необходимости активизировать процесс адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на пресс-конференции в Кабинете министров.

«Мы сегодня на заседание правительства провели анализ темпов адаптации за последние годы законодательства Украины к законодательству Европейского Союза. Можно сказать, что такая адаптация совсем не проводилась, настолько она была минимальной», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, на сегодняшнем заседании правительство утвердило механизмы и процедуры для того, чтобы адаптация законодательства осуществлялась более динамично. Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что утверждены графики для всех министерств, каждое из которых будет отчитываться перед правительством за выполненную работу по адаптации законодательства в своей сфере.

«Собственно говоря, мы должны сейчас в Украине строить Европу. Этим мы и будем заниматься, но теперь под очень жестким контролем», - подчеркнула глава правительства.