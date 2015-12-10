Сыроид: Ожидаем, что решение о перевыборах в Кривом Роге будет рассмотрено ВР сегодня

14:04, 10 декабря 2015
Политика
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Вице-спикер парламента Оксана Сыроед надеется, что Верховная Рада уже сегодня рассмотрит вопрос новых выборов мэра Кривого Рога Днепропетровской области.

сыроид / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам.

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“Сейчас как раз проходит заседание совета коалиции и обсуждается этот вопрос. Мы очень хотим и ожидаем, что решение по... выборам в Кривом Роге будет рассмотрено уже сегодня”, - сказала Сыроид.

Она подчеркнула, что нельзя попирать право людей на свободу волеизъявления и нарушать право выбора.

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