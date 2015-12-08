Климкин 11 декабря посетит заседание Совбеза ООН
15:43, 08 декабря 2015Политика
180 0
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 11 декабря посетит заседание Совета безопасности Организации Объединенных Наций.
Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время отчета о деятельности министерства со времени формирования нынешнего состава правительства.
Читайте такжеУкраина в Совбезе ООН не позволит уйти в тень вопросам Крыма и Донбасса - МИД
"По поручению президента как раз в пятницу приму участие в последнем заседании Совета безопасности в этом году, которое будет посвящено Украине", - заявил Климкин.
Он сказал, что в Нью-Йорке "состоится передача эстафеты от наших литовских друзей".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter