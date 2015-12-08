Климкин 11 декабря посетит заседание Совбеза ООН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время отчета о деятельности министерства со времени формирования нынешнего состава правительства.

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"По поручению президента как раз в пятницу приму участие в последнем заседании Совета безопасности в этом году, которое будет посвящено Украине", - заявил Климкин.

Он сказал, что в Нью-Йорке "состоится передача эстафеты от наших литовских друзей".