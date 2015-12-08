Крымские города разрывают связи с турецкими побратимами

Об этом сообщил «Русской службе новостей» оккупационный глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Все договоры о побратимстве были заключены еще при Украине. Какие сегодня могут быть братские отношения?! Они сбивают наши самолеты, убивают наших людей! В то же время у нас нет никаких претензий к турецкому народу, мы по-прежнему считаем его дружественным. Мы четко разделяем народ и правящий режим», - сказал Аксёнов.

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Как сообщал УНИАН, на фоне ухудшающихся отношений с Турцией Минпромторг РФ решил ужесточить борьбу с нелегальной продукцией легкой промышленности.