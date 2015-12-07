Саакашвили нацелился на должность премьера и пытается вылепить из Яценюка крестного отца коррупции - эксперт

Об этом написал политолог Тарас Березовец на своей странице в Facebook.

Комментируя обвинения в коррупции в адрес правительства со стороны одесского губернатора, эксперт отметил, что попытка вылепить из Арсения Яценюка крестного отца украинской коррупции, да еще в канун визита вице-президента Джозефа Байдена, "имеет явный привкус политической многоходовки".

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"Тем более что удивительным образом не названы фамилии многих персонажей, которые точно заслуживали того, чтобы оказаться в "списке Миши". Общество настолько раскалено бездействием правоохранительных структур по борьбе с коррупцией, что часто готово клюнуть на любое резонансное обвинение, особенно в адрес первых лиц страны", - сказал Тарас Березовец.

По его мнению, учитывая рейтинг Саакашвили, а также то обстоятельство, что лишение грузинского гражданства фактически вытолкнуло его в большую украинскую политику, в ближайшее время от одесского губернатора стоит ожидать создания собственного политического проекта.

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"Что делать, когда масштаб Одессы слишком мал, а похвалиться серьезными достижениями в области ты не в состоянии? Нужно ставить более высокую планку. Планка эта давно известна, и постоянное отрицание самого Михеила только усиливает интерес к его амбициям", - пояснил Березовец, добавив, что Саакашвили нацелился на должность премьера.