ЕС приветствует прогресс Киева на пути к безвизовому режиму и призывает продолжать выполнение рекомендаций

В Европейском Союзе приветствуют прогресс Украины на пути к безвизовому режиму и призывают выполнить рекомендации, которые еще остаются.

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе на пресс-конференции после завершения заседания Совета ассоциации Украина-ЕС заявила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

"Мы приветствуем прогресс, сделанный Украиной на пути либерализации визового режима. Нам известно, как это важно для всего украинского народа", - сказала она.

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Могерини подчеркнула, что ЕС «призывает Украину продолжать прилагать усилия, чтобы выполнить рекомендации, которые еще остаются, в частности, в сфере борьбы с коррупцией».

"Мы ждем нового доклада относительно выполнения Плана действий по либерализации визового режима позже в этом месяце", - сказала высокий представитель.

При этом она отметила, что надеется на продолжение сотрудничества с премьер-министром "лично, со всем правительством и властями Украины, а также с гражданским обществом".