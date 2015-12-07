Хан: Украина передала все данные по безвизовому режиму, ожидания позитивные

Об этом он заявил перед началом заседания Совета ассоциации, сообщает "ЕвроПравда". Йоханнес Хан отметил, что Еврокомиссия уже получила от Украины все необходимые данные, но вкратце этот вопрос будет обсуждаться во время Совета ассоциации.

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"Мы всегда обсуждаем эту тему, но сейчас Украина передала нам все материалы, которые необходимы и возможны на данный момент. И у меня есть уверенность, что процесс идет в правильном направлении", - заявил он.

"Выводы ЕК будут представлены 15 декабря. Не хочу предвосхищать результат, но насколько я ознакомлен (с внутренними данными), они очень убедительны", - добавил комиссар.

Как отмечает издание, заседание Совета ассоциации Украина-ЕС существенно сокращено. Скорее всего, это произошло из-за визита вице-президента США Джозефа Байдена.