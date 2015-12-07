Стало известно, о чем будет говорить Байден во время встреч с Порошенко и Яценюком - СМИ

Об этом журналистам сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома, передает Голос Америки.

«Одна из основных целей этой поездки – напомнить народу Украины и миру, что даже при том, что много международного внимания было уделено российскому вмешательству в Сирию, Соединенные Штаты не забыли об Украине, что Украина остается центральным вопросом наших национальных интересов», - отметил представитель Администрации президента США.

«Одна из вещей, которую мы четко объяснили россиянам с самого начала, так же как европейцам и украинцам, что наш диалог с Россией по Сирии и Асаду является полностью отделенным от украинского вопроса. Ничего в наших разговорах по Сирии не влияет на нашу оценку ситуации, что Россия продолжает быть агрессором в Украине, что они продолжают нарушать свои обязательства по Минским соглашениям, что они продолжают поощрять сепаратистов, или по крайней мере не мешают сепаратистам также нарушать Минские соглашения», - отметил представитель Администрации президента США.

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Одним из основных вопросов, который вице-президент США будет поднимать в Украине – это необходимость реформы Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщил журналистам представитель Белого дома, вице-президент Байден имеет целью адресовать украинским лидерам сообщение, что «недостаточно назначить специального антикоррупционного прокурора. Вся Генеральная прокуратура отчаянно нуждается в реформировании».

Вице-президент США также намерен подчеркнуть важность быстрого внедрения антикоррупционной реформы. По данным собеседника в Белом доме, борьба с коррупцией «несомненно станет основным фокусом разговора».

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При этом чиновник отметил, что позицию по летальному оружию для Украины в Администрации президента не изменили, единственным решением конфликта Вашингтон считает дипломатический путь.

«Что могло бы переломить ситуацию в Украине – это кардинальная реформа в области безопасности в Украине и усовершенствования институционального качества и возможностей Вооруженных сил. Это то, на что мы нацелены. Потому что, если честно, это то, что позволит Украине со временем противостоять принудительному давлению, которое Москва пытается применять в отношении Украины на протяжении последних двух лет», - сказал представитель Администрации президента США.

Джозеф Байден прибывает в Украину в воскресенье поздно вечером. В понедельник, по данным Белого дома, он будет иметь «три важные встречи» в Киеве: круглый стол с реформаторами (общественные активисты и некоторые политики, которые принимают активное участие в проведении реформ); двусторонняя встреча с Президентом Порошенко в обед и вечером – двусторонняя встреча с главой правительства Яценюком.

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На вопрос, сделает ли вице-президент какие-то заявления, находясь в Украине, представитель Белого дома сказал: «Я думаю, в понедельник будет сделано заявление для прессы, а во вторник – выступление вице-президента в Верховной Раде».