"Киборг" Грищук назначен первым заместителем антикоррупционного прокурора

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

В частности, как отмечается в сообщении, конкурсная комиссия по отбору кандидатов на административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре выбрала трех претендентов на должность первого заместителя руководителя этой прокуратуры: Грищука, Александра Новикова и Владимира Кривенко, и предложила их для отбора руководителю САП Назару Холодницкому.

В пятницу, 4 декабря, после проведения консультаций с претендентами на указанную должность и изучения их личных дел Холодницкий выбрал одного из предложенных комиссией кандидатов - Грищука, и подал его кандидатуру на утверждение генпрокурору.

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В этот же день, 4 декабря, Шокин своим приказом назначил Грищука первым заместителем руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Грищук - один из "киборгов", участник АТО.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября генеральный прокурор создал Специализированную антикоррупционную прокуратуру.

Согласно закону, прокуратура должна осуществлять надзор за соблюдением законов во время досудебного расследования, которое осуществляется Национальным антикоррупционным бюро.

30 ноября генпрокурор назначил Холодницкого на должность заместителя генпрокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Кандидатура Грищука вместе с кандидатурой Холодницкого предлагалась конкурсной комиссией на должность антикоррупционного прокурора.