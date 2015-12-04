В ГПУ обещают назвать депутатов, отказывающихся давать показания по преступлениям на Майдане

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам в Киеве заявил начальник управления специальных расследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк.

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"В принципе, эта проблематика существует (неявка депутатов на допросы по вызовам - УНИАН). В некоторых случаях имеет место ситуация, когда народный депутат, получив такой статус, не ходит на допросы", - сказал он.

Горбатюк пообещал в ближайшее время систематизировать эту информацию и обнародовать соответствующие фамилии на сайте Генпрокуратуры.