В ГПУ обещают назвать депутатов, отказывающихся давать показания по преступлениям на Майдане
18:23, 04 декабря 2015Политика
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В Генеральной прокуратуре Украины обещают вскоре обнародовать фамилии народных депутатов, которые отказываются приходить по повесткам к следователю для дачи показаний по делам о преступлениях в отношении активистов Революции достоинства.
ГПУ назовет депутатов, отказывающихся давать показания по делам Майдана / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в комментарии журналистам в Киеве заявил начальник управления специальных расследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк.
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"В принципе, эта проблематика существует (неявка депутатов на допросы по вызовам - УНИАН). В некоторых случаях имеет место ситуация, когда народный депутат, получив такой статус, не ходит на допросы", - сказал он.
Горбатюк пообещал в ближайшее время систематизировать эту информацию и обнародовать соответствующие фамилии на сайте Генпрокуратуры.
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