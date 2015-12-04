В АП озвучили размер зарплат Порошенко и Ложкина (документ)

15:47, 04 декабря 2015
Политика
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Официальная заработная плата президента Украины Петра Порошенко составляет 9296 гривень, а главы АП Бориса Ложкина - 15758,6 гривень.

Администрация Президента / Фото УНИАН

Об этом говорится в официальном ответе на соответствующий запрос Радио Свобода.

Согласно документу, зарплата президента зависит от размера зарплаты премьер-министра, поэтому по состоянию на 1 ноября 2015 года составляет 9296 гривень.

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Вместе с тем зарплата Ложкина состоянию на 1 ноября 2015 года, в соответствии с условиями трудового договора, составляет 15758,6 гривень.

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