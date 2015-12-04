В АП озвучили размер зарплат Порошенко и Ложкина (документ)
15:47, 04 декабря 2015Политика
3794 0
Официальная заработная плата президента Украины Петра Порошенко составляет 9296 гривень, а главы АП Бориса Ложкина - 15758,6 гривень.
Администрация Президента Украины / Фото УНИАН
Об этом говорится в официальном ответе на соответствующий запрос Радио Свобода.
Согласно документу, зарплата президента зависит от размера зарплаты премьер-министра, поэтому по состоянию на 1 ноября 2015 года составляет 9296 гривень.
Читайте такжеСредняя зарплата в Украине выросла на 189 гривень
Ответ на запрос / Радио Свобода
Вместе с тем зарплата Ложкина состоянию на 1 ноября 2015 года, в соответствии с условиями трудового договора, составляет 15758,6 гривень.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter