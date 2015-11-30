Порошенко выразил Меркель надежду на повышение эффективности СММ ОБСЕ при председательстве Германии

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Как отмечается в сообщении, во время конференции ООН по изменению климата в Париже президент Украины Петр Порошенко провел встречу с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.

Порошенко подробно проинформировал Меркель о развитии ситуации на Донбассе. Собеседники выразили обеспокоенность в связи с существенным увеличением в последнее время нарушений режима прекращения огня и подчеркнули необходимость полного и неукоснительного выполнения Минских договоренностей Россией.

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Комментируя представителям СМИ итоги встречи, президент Украины отметил, что она была эффективной, показала поддержку усилий в реформировании Украины и подтвердила, что Германия является надежным партнером нашей страны.

Были определены конкретные шаги и скоординированные действия в рамках «нормандского формата», дальнейшие шаги для повышения безопасности в районе линии соприкосновения и повышения эффективности Трехсторонней контактной группы и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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«Хотел бы напомнить, что в следующем году председательство в ОБСЕ переходит к Германии, и мы хотели бы в полном объеме использовать эти возможности, в том числе для повышения эффективности деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ», - подчеркнул президент.

Собеседники обсудили ход реформ, вопросы безвизового режима и финансовой и консультативной помощи в реформировании Украины. Канцлер выразила поддержку шагам Украины по борьбе с коррупцией.

Лидеры двух стран подтвердили необратимость начала действия зоны свободной торговли между Украиной и ЕС с 1 января 2016 года, подчеркивается в сообщении.