Лазорко уехал в Лондон из-за политических преследований - Коломойский

Об этом в интервью LВ.ua заявил экс-председатель Днепропетровской облгосадминистрации Игорь Коломойский.

"Лазорко давно уже за пределами Украины, он сейчас оформляет политическое убежище в Лондоне. Насколько я знаю, работает с миграционными адвокатами. Дело против него - политическое преследование, потому что он был частью политической договоренности, заключенной при моей отставке", - подчеркнул он.

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При этом бывший председатель Днепропетровской ОГА напомнил, что именно он в 2014-м Лазорко на награждение подавал: губернаторское представление на государственную награду - за спасение украинской нефти, которая находилась в трубах на временно оккупированной территории.

"Вместо этого его отблагодарили уголовными делами", - подытожил Коломойский.

Напомним, скандалы вокруг "Укртранснафты" начались в середине марта 2015 года, когда "Нафтогаз Украины", контролирующий 100% акций "Укртранснафты", неожиданно решил отстранить Александра Лазорко от исполнения обязанностей председателя правления компании и назначил на его место бывшего сотрудника СБУ в Луганской области Юрия Мирошника. Спустя месяц руководителем "Укртранснафты" стал Роман Сидорак.