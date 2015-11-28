В Мариуполе сорвали предвыборное заседание горизбиркома – ОПОРА

О попытке срыва заседания сообщила в Фейсбуке координатор гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

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Сообщается, что в 17:00 началось заседание Мариупольской городской ТИК. В повестку дня были включені более 10 вопросов, в том числе отмена регистрации наблюдателей от одного из кандидатов и рассмотрение поданных в комиссию жалоб.

"На заседании городской избирательной комиссии предлагалось признать порядок изготовления и передачи избирательных бюллетеней таким, что не соответствует закону ("О местных выборах", - ред.)",- говорится в сообщении.

Это предложение вызвало острые дебаты среди членов избирательной комиссии. В результате вообще не была утверждена повестка дня.

"Сейчас происходит попытка повторного срыва выборов в городе Мариуполе", - написала Ольга Айвазовская.

В "Опоре" добавили, что ЦИК заказала изготовление бюллетеней на ГП "Полиграфкомбинат "Украина", госспецслужбой связи под контролем ЦИК их было передано в соответствующие районные ТИК Мариуполя, где свой пакет получила каждая УИК опять же под наблюдением членов ЦИК. Сейчас избирательные бюллетени находятся в помещениях участковых избирательных комиссий.

Напомним, завтра, 29 ноября, в Мариуполе и Красноармейске должны состояться местные выборы.