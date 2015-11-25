В Мариуполе районные комиссии тайно получают бюллетени – член горизбиркома

Об этом сообщил член Мариупольской городской избирательной комиссии от УКРОПа Денис Гаврилов.

Он отметил, что узнал об этом случайно, несмотря на то, что является участником избирательного процесса, и уже после того, как бюллетени получил Приморский райизбирком.

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"Сейчас бюллетени получает Жовтневый район, а в 17.00 планируется выдача бюллетеней Ильичевскому району", – рассказал он.

"Вместо того, чтобы сделать этот процесс максимально публичным, все пытаются сделать тихо. Представителям партий или вообще не предоставляют информации об этом, или нагло врут, что комиссии якобы будут получать бюллетени завтра", – констатировал "укроповець".

По его мнению, таким образом в Мариуполе вновь создают условия для признания выборов нелегитимными.