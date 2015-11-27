УКРОП будет противодействовать скупке голосов на выборах в Мариуполе

«Мы (УКРОП – Ред.) совместно с «Правым сектором» организуем акцию под условным названием «Скажем скупке голосов стоп!». За подтвержденную информацию о скупке голосов человек гарантировано получит вознаграждение», – рассказал Соколов.

По его словам, любой житель Мариуполя, у которого попытаются «купить голос», сможет позвонить на номер «горячей линии» и заявить об этом факте.

«Приезжают люди, фиксируют все это и (заявитель – Ред.) получает денежное вознаграждение», – сказал Роман Соколов.

В cлучае выявления попыток покупки голосов в УКРОПе просят обращаться по телефонам (067) 195 92 26, (050) 295 49 81. Информация будет передаваться в правоохранительные органы. Нарушители должны понести наказание, отметили в УКРОПе Мариуполя.