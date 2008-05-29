Нардеп из БЮТа признался, что не голосовал за "оригинального" Турчинова
Потому что у того харизмы не хватает...
|Владимир Яворивский
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции кировоградским журналистам.
«Кандидатура А.ТУРЧИНОВА была ошибкой БЮТ, это нужно признать. Он оригинальная фигура, но, к сожалению, не имеет харизмы, необходимой для политика. Я до последнего убеждал Юлию ТИМОШЕНКО в необходимости поддержать кандидатуру Владимира КЛИЧКО на выборах», - заявил народный депутат.
При этом он назвал победу на выборах городского председателя столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО поражением всех демократических сил.
По мнению В.ЯВОРИВСКОГО, теперь в Киевраде все будет зависеть от того, «куда качнется Владимир ЛИТВИН». Он также отметил, что если бы выборы проходили в два тура, у сегодняшнего победителя не было бы никаких шансов во второй раз возглавить мэрию столицы.