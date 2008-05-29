Нардеп из БЮТа признался, что не голосовал за "оригинального" Турчинова

Народный депутат от БЮТ Владимир ЯВОРИВСКИЙ признался, что не голосовал за своего однопартийца Александра ТУРЧИНОВА на выборах городского председателя Киева.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции кировоградским журналистам.

«Кандидатура А.ТУРЧИНОВА была ошибкой БЮТ, это нужно признать. Он оригинальная фигура, но, к сожалению, не имеет харизмы, необходимой для политика. Я до последнего убеждал Юлию ТИМОШЕНКО в необходимости поддержать кандидатуру Владимира КЛИЧКО на выборах», - заявил народный депутат.

При этом он назвал победу на выборах городского председателя столицы Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО поражением всех демократических сил.

По мнению В.ЯВОРИВСКОГО, теперь в Киевраде все будет зависеть от того, «куда качнется Владимир ЛИТВИН». Он также отметил, что если бы выборы проходили в два тура, у сегодняшнего победителя не было бы никаких шансов во второй раз возглавить мэрию столицы.