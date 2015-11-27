Президент рассказал, что удерживает Россию за столом переговоров

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в университете города Лейден (Нидерланды).

«Санкции работают, они помогают держать Россию за столом переговоров», - сказал президент.

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По словам Порошенко, без санкций это было бы невозможным.

Он считает, что не должны повториться ошибки 2008 года, сделанные в связи с конфликтом в Грузии, когда казалось, что «русский медведь» получит то, что он хотел, и успокоится.

Президент Украины подчеркнул, что смягчение европейской политики не остановит Россию.

Вчера президент заявлял, что решение ЕС ввести санкции против РФ как страны-агрессора, как страны, которая аннексировала Крым, за неимплементацию Минских соглашений, - это важнейший инструмент для того, чтобы принести мир и стабильность на украинскую землю.