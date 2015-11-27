74% украинцев поддерживают интеграцию Украины в ЕС – Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время выступления в университете города Лейден в Нидерландах.

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«Мы видим наше украинское будущее в Европе вместе с Европой. Украина – это последнее место на земле, где люди так верят в Европу», - сказал он.

По словам Порошенко, еще два года тому назад только 36% украинцев поддерживали европейскую интеграцию, а сейчас уже 74% украинцев поддерживают интеграцию Украины в ЕС.