Впечатленный съемками на украинской киностудии Гройсман рассказал о будущем отечественной киноиндустрии

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он заявил сегодня во время посещения съемочной площадке студии Film.ua, где проходят съемки украинско-франко-бельгийского фильма «Полина».

«Я получил большие впечатления от того, что увидел на площадке, где снимается очень современное кино со звездным коллективом», - сказал Гройсман.

Читайте такжеПрезидент наградил Крестом Ивана Мазепы режиссера Афинеевского, снявшего фильм "Зима в огне"

Руководитель парламента высказал мнение, что развитие киноиндустрии и кинопроизводства является «очень важным потенциалом для Украины», вспомнив, что много прекрасных фильмов было создано именно на украинских студиях. Он отметил, что недавно встречался с продюсерами украинских телеканалов и представителями продакшн-студий, которые «готовы сегодня делать настоящее украинское кино».

Читайте такжеForbes назвал самые провальные фильмы этого года

Гройсман убежден, что развитие киноиндустрии в Украине должно обеспечиваться на законодательном уровне. В парламенте, сказал он, зарегистрирован ряд законодательных актов, которые «необходимы для того, чтобы дать толчок развитию украинского кинематографа». «Я все буду делать для того, чтобы украинский кинематограф состоялся, и убежден, что в парламенте есть много коллег, которые исповедуют такие же взгляды», - отметил председатель Верховной Рады.

«Наша задача - сделать все, чтобы вернуть славу Украине с точки зрения развития кинематографа. Недопустимо, когда Украина не имеет собственного современного кино. Это для нас должно быть очень серьезным вызовом, потому что это сотни миллионов долларов инвестиций в Украину», - заявил он.

Читайте такжеИгорь Янковский объявил Всеукраинский конкурс короткометражных фильмов "Украина: путь к миру"

Как отмечается в сообщении, во время пребывания на съемочной площадке Гройсман пообщался с режиссером фильма Олиасом Барко (призером Каннского МКФ, обладателем Гран-при Римского кинофестиваля, приза за Лучшую режиссуру 2-го Одесского международного кинофестиваля) и оператором Тьерри Арбогастом (обладателем технического гран-при Каннского кинофестиваля, который постоянно сотрудничает с Люком Бессоном).