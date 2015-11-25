Путин впервые за пять дней отреагировал на энергетическую блокаду оккупированного Крыма

Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета в Нижнем Тагиле, передает РИА Новости.

"Нужно сегодня сделать все, чтобы работали временные источники генерации, а к 20 декабря, как мы договаривались, чтобы была уже положена первая нитка энергомоста. Ну, а летом 2016 года - и вторая ветка", - сказал он.

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Кроме того, Путин поблагодарил крымчан за "их стойкость, за готовность перенести определенные невзгоды, связанные с этой энергоблокадой".

При этом президент РФ заверил, что эти проблемы будут преодолены.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что в оккупированном Крыму приостановлена работа крупных промышленных предприятий, для детей объявили внеплановые каникулы до 30 ноября.

Напомним, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор были выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередачи, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма, а также частей Херсонской и Николаевской областей. Позже были повреждены опоры других линий электропередач.