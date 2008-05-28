В ГПУ грозятся силой привести Луценко на допрос

В Генеральной прокуратуре Украины не исключают, что если министр внутренних дел Юрий Луценко и дальше будет "злостно уклоняться" от визитов к следователю, его приведут силой, сообщает «Сегодня».

Издание пишет, что в 11.00 в среду министр внутренних дел Юрий Луценко должен был явиться в Генпрокуратуру, однако следователь его так и не дождался.

Вчера министр внутренних дел также не пришел в ГПУ, отправив телефонограмму, в которой попросил перенести встречу со следователем на "пізніший термін", потому что занят в Кабмине.

Напомним, ГПУ готовится предъявить главе МВД обвинения по делу о драке с мэром Киева Леонидом Черновецким в здании СНБО и нецелевом использовании средств во время бытности министром в первый раз (тогда Луценко якобы летал за госсчет на самолете во время отпуска).