Портнов угрожал убить сотрудницу?

Генеральная прокуратура Украины намерена повторно расследовать уголовное дело трехлетней давности против народного депутата от БЮТ Андрея ПОРТНОВА.

Как пишет “Дело”, в распоряжение газеты попали документы следствия, по которым А.ПОРТНОВ подозревался в угрозе жизни сотрудницы Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Материалы этого дела, которое возбудила Генпрокуратура против А.ПОРТНОВА три года назад, силовики планируют извлечь из архива, чтобы присовокупить к материалам нового расследования, начатого 19 мая 2008 года, в котором А.ПОРТНОВУ инкриминируют покушение на незаконную приватизацию.

События, которые описываются в судебных решениях и переписке МВД с прокуратурой, попавших в распоряжение "Дела", происходили в 2004-м - начале 2005 года, когда А.ПОРТНОВ работал в ГКЦБФР.

Сам А.ПОРТНОВ называет все обвинения сфальсифицированными и указывает на решения судов, оправдавших его еще тогда. Кроме того, народный депутат говорит о письме прокурора Голосеевского района Киева, который приносил извинения за возбуждение дела.

В то же время источник в прокуратуре сообщил, что забытое "дело Портнова" не имеет срока давности.

Как отмечает газета, в конце 2004 года в правоохранительные органы поступила жалоба. Начальник юридического управления ГКЦБФР Оксана САХНАЦКАЯ обвинила А.ПОРТНОВА в том, что он угрожал ей убийством прямо в помещении Госкомиссии. В январе 2005 года прокурор Голосеевского района Киева Михаил ИВАНЕЦ возбудил по этому факту уголовное дело.

Конфликту предшествовал ряд кадровых изменений в ГКЦБФР. До ноября 2004 года А.ПОРТНОВ курировал юридическое управление комиссии: вначале в должности первого зама исполнительного секретаря, а затем - члена комиссии. Потом эта функция перешла к другому чиновнику, который привел нового руководителя юруправления – О.САХНАЦКУЮ. А.ПОРТНОВ не согласился с назначением, поскольку, по его словам, кандидатура не была согласована с исполнительным секретарем Госкомиссии.

По свидетельским показаниям в материалах прокуратуры Голосеевского района Киева, отношения между А.ПОРТНОВЫМ и О.САХНАЦКОЙ сразу не сложились, продолжает газета. Сам А.ПОРТНОВ рассказал следователю, что 4 ноября 2004 года на совещании юруправления сообщил присутствующим о нарушении указа президента при назначении нового руководителя. А через 5 дней, по данным двух сотрудников юрдепартамента, между О.САХНАЦКОЙ и А.ПОРТНОВЫМ произошел конфликт. Именно в этот день он якобы и пригрозил ей убийством – по словам самой О.САХНАЦКОЙ, чтобы она ушла с должности.

О.САХНАЦКАЯ также не исключила, что случившееся было спровоцировано служебным расследованием, которое она инициировала против одного из сотрудников юруправления Анны ГЛУШКО, якобы дружившей с А.ПОРТНОВЫМ и рассчитывавшей занять кресло начальника юруправления ГКЦБФР.

А.ПОРТНОВ в комментарии "Делу" заявил, что угроз с его стороны не было, хотя не отрицает факта разговора с О.САХНАЦКОЙ. "Это сфальсифицированное дело", - заверил А.ПОРТНОВ.