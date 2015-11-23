Яценюк: СНБО необходимо принять решение о формате отношений с оккупированным Крымом

Также речь идет и о мерах, которые украинская власть должна принять как по возвращению полуострова, так и по построению экономических, социальных и любых других отношений с ним.

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Об этом он заявил сегодня на внеочередном заседании правительства, передает корреспондент УНИАН.

Об этом он заявил сегодня на внеочередном заседании правительства, передает корреспондент УНИАН.

"Что касается дальнейших действий, то я обращусь к президенту Украины с той целью, чтобы СНБО Украины принял окончательное решение, касающееся формате наших отношений, и о тех мерах, которые украинская власть должна принимать как по возвращению Крыма в состав Украины, так и по построению экономических, социальных и любых других отношений с Крымом, и по борьбе с российскими оккупантами, которые захватили территорию Крыма", - сказал председатель правительства.