Минкульт призывает ЮНЕСКО обратить внимание на состояние памятников в оккупированном Крыму

Об этом сообщил в эфире "Украинского радио" вице-премьер-министр, министр культуры Вячеслав Кириленко.

Он напомнил, что в ночь на 17 ноября упала одна из башен Судакской крепости.

"Она была разрушена, очевидно, от того, что все последние полтора года оккупационная власть, понятно, не уделяет никакого внимания поддержке, реставрации памятников и противоаварийным работам", - сказал вице-премьер.

По словам Кириленко, теперь неизвестно, удастся ли вообще восстановить этот объект, находящийся в предварительном списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Читайте такжеРешение оккупантов по 220 памятникам Крыма не имеет правовых последствий - Минкульт

"Министерство культуры и памятникоохранная общественность обращаются к ЮНЕСКО - мы направляем соответствующее письмо в штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже - чтобы этот орган, эта институция в который раз обратила внимание на недопустимое состояние с сохранением недвижимых памятников на территории временно оккупированного Крыма", - сказал он.

Министр спрогнозировал, что если так дела будут идти и дальше, "будут большие проблемы и по Херсонесу, и другим крепостям, которые достались нам в наследство в большом количестве".

Всю ответственность за повреждение или разрушение памятников на территории Крыма, по словам Кириленко, несет оккупационная российская "власть".