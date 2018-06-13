Неделя в цифрах

1:1 сыграла сборная Украины со сборной Словении в ответном матче плей-офф отборочного турнира Евро-2016 и выиграла по сумме двух матчей (3:1). Таким образом, Украина вышла в финальную часть чемпионата Евро, который состоится с 10 июня по 10 июля 2016 года во Франции.

2 года прошло с начала Евромайдана и Революции достоинства. Участники акций протеста вышли на митинги в ряде городов Украины.

3 беглым экс-чиновникам Украины – бывшему президенту Виктору Януковичу, бывшему премьеру Николаю Азарову и бывшему главе МВД Виталию Захарченко – объявлены подозрения в принятии «диктаторских законов», сообщают в ГПУ.

4 уголовных производства по фактам событий возле электроопор в Херсонской области отрыты правоохранительными органами, сообщают в Главном управлении Национальной полиции в Херсонской области. В частности, одно изпроизводствоткрыто по факту умышленногоповрежденияобъектовэлектроэнергетики, еще два – за причинениетелесныхповрежденийдвумсотрудникамполиции и еще одно за препятствованиепрофессиональнойдеятельностижурналистов.

6 стран –Россия, Андорра, Аргентина, Израиль, Боливия и Украина – получили дисквалификацию в Совете Всемирного антидопингового агентства (WADA) для своих антидопинговых организаций из-за несоответствия кодексу организации, сообщается на страницеWADA в Twitter.

8 лет – с 2008 года по 2015 год – российские дипломаты Григорий Лукьянцев, Василий Небензя, Анатолий Викторов и Евгений Загайнов – использовали в ООН одну и ту же речь с минимальными изменениями, сообщают иностранные СМИ. В МИД РФ такую практику называют нормальной.

10 лет планируется на постройку первой АЭС Египта по российским технологиям, сообщают российские СМИ. В РФ уверены, что этот контракт «свяжет две страны» на ближайшие 100 лет.

10 джихадистов захватили заложников в отеле Radisson в городе Бамако (Мали), сообщают иностранные СМИ. По разным данным, террористы захватили от 130 до 170 заложников. После освобождения захваченного отеля были найдены тела 18 погибших. Позже появилась информация, что количество погибших – 21 человек, включая двоих боевиков. Еще семеро человек пострадали.

12 место Украина занимает в Глобальном рейтинге терроризма, говорится в исследовании Института экономики и мира Сиднейского университета. За год Украина потеряла 39 позиций и ухудшила свой результат в рейтинге из-за крушения МН17 и войны на Донбассе.

12-летнее среднее образование предлагает ввести в Украине Кабинет министров Украины, сообщают в правительстве. Законопроектом об образовании, зарегистрированном в Верховной Раде, предусмотрено, что обучение учащихся по программам двенадцатилетнего полного общего среднего образования начнется с 2018 года.

12 внутренних блокпостов Министерства внутренних дел были закрыты в Луганской области руководителем Луганской военно-гражданской администрации Георгием Тукой. По его словам,в последнее время блокпосты не несли в себе предупредительный характер, а лишь создавали предпосылки для коррупционных действий.

15 претендентов на административные должности в Специализированную антикоррупционную прокуратуру отобраны конкурсной комиссией и приглашены на второй этап собеседования, сообщают в Генеральной прокуратуре Украины.

20,8% сокращения объемов работ демонстрируют строительные предприятия Украины в январе-октябре 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, сообщают в Государственной службе статистики.

24 штата США, губернаторы большинства из которых – представители Республиканской партии, отказались принимать сирийских беженцев, сообщают иностранные СМИ. Формально они не могут отказать в приеме беженцев, поскольку данный вопрос находится в компетенции федерального правительства. Вместе с тем, палата представителей Конгресса США (289 голосами против 137 голосов) поддержала законопроект, ужесточающий правила приема сирийских и иракских беженцев. Президент Барак Обама обещает наложить на него вето.

24% украинцев считают, что децентрализация может привести к появлению местных «князьков», говорится в результатах исследования, проведенного Фондом «Демократические инициативы им. Илька Кучерива». При этом лишь 15% респондентов хорошо осведомлены о процессе децентрализации.

28 государств-членов ЕС ратифицировали Соглашение об ассоциации с Украиной, сообщил президент Украины Петр Порошенко.

32 человека погибли и 80 получили ранения в результате взрыва, прогремевшего на рынке нигерийского города Йола, сообщают иностранные СМИ.

40 стран мира, по данным президента РФ Владимира Путина, финансируют ИГИЛ, сообщают российские СМИ.

107 место в рейтинге налоговой нагрузки на бизнес среди 189 экономик занимает Украина, сообщают украинские СМИ со ссылкой на совместный рейтинг Мирового банка и аудиторскойкомпанииPwC. В прошлом году Украина была на 108 месте этого рейтинга.

118 лет понадобится для того, чтобы полностью ликвидировать разрыв между зарплатами женщин и мужчин, сообщают украинские СМИ со ссылкой на отчет GenderGapIndex (GGI). В настоящее время средняя по миру зарплата работающей женщины составляет зарплату, которую средний мужчина зарабатывал в 2006 году.

270 лицам было сообщено о подозрении в преступлениях против Майдана. Из них 43 – высшие должностные лица, сообщают в Управлении специальных расследований ГПУ.

408 автоматов и 90 000 патронов были выданы представителями тогдашней власти «титушкам» с мобилизационных складов Министерства внутренних дел 20 февраля 2014 года, сообщают в Управлении специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины.

2 019 единиц боевой техники и вооружения переданы украинской армии государственным концерном «Укроборонпром», сообщают в компании. Из них новой техники – 688 единиц, восстановленной и модернизированной – 1331 единица.

8 150 лет назад территории Северной Европы были опустошены мощным цунами, предполагают французские и датские исследователи, сообщают иностранные СМИ. К подобному выводуученые пришли в ходе исследованияосадочныхпород на юго-западномпобережьеДании.

20 000 сотрудников правоохранительных органов дополнительно задействованы для круглосуточной охраны публичной безопасности в Украине в связи с угрозой террористических актов, сообщают в Министерстве внутренних дел Украины.

100 000 мусульман стали жертвами «Исламского государства» в Ираке и Сирии за год, заявил король Иордании, сообщают иностранные СМИ.

1 690 000 человек, страдающих расстройствами психики и поведения, проживают в Украине, сообщают в парламентском Комитете по вопросам здравоохранения.

2 000 000 евро выделяют Нидерланды на кампанию относительно консультативного референдума по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС. Планируется, что референдум состоится 6 апреля 2016 года.

50 000 000 долларов обещают российские власти за информацию о террористах, причастных к теракту на борту разбившегося в Египте самолета А321, сообщают российские СМИ. К слову, до недавнего времени Россия не признавала авиакатастрофу террористическим актом. В то же время, в ИГИЛ заявляют, что взорвали российский самолет внепланово, из-за действий России в Сирии.

654 600 000 долларов стоили товары, которые Украина поставила на территорию свободной экономической зоны «Крым» за девять месяцев 2015 года, сообщают в Государственной службе статистики Украины. Это в 25,7 раза больше объема поставок товаров из СЭЗ «Крым» на материковую часть Украины.

Маргарита Андреева