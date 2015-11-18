Аваков рассказал, сколько продлится усиленный режим работы силовиков из-за террористических угроз

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины.

Как отмечается в сообщении, по словам Авакова, для круглосуточной охраны публичной безопасности, кроме необходимого количества правоохранителей, задействованы дополнительно еще почти 20 тысяч человек.

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В частности, под надзором полиции, Нацгвардии и других правоохранительных органов находятся сооружения государственного значения, мосты, аэропорты и железные дороги. В целом под охраной силовых структур находятся более 3000 объектов.

Министр внутренних дел Украины отметил, что сейчас ситуация в государстве остается спокойной, а запланированные провокации со стороны некоторых пророссийски настроенных сил удалось остановить.

Чтобы не допустить обострения ситуации, глава МВД накануне пообщался с лидерами отдельных политических партий. Целью этих встреч стала необходимость призвать эти партии сообщать в правоохранительные органы о планируемых ими массовых мероприятиях. Таким образом, правоохранители смогут предупредить все возможные угрозы.

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"Я лично обратился к лидерам политических партий, чтобы их политические цели не были применены в качестве ширмы для террористических атак, как это было 31 августа у парламента", - подчеркнул Аваков.

При этом глава МВД заверил, что правоохранительное ведомство не будет вмешиваться в деятельность каких-либо политических сил. Он также добавил, что усиленный режим несения службы полицией и Нацгвардией продлится не менее двух недель, подчеркивается в сообщении.