В результате теракта в Нигерии погибли 32 человека, еще 80 получили ранения - СМИ

Об этом сообщили представители национальной службы спасения, передает ТАСС.

"Взрыв произошел после вечерней молитвы, в то время, когда люди начали покидать мечеть. Сейчас на месте совершения теракта много карет скорой помощи, которые непрерывно отвозят пострадавших в больницы", - рассказал один из очевидцев.

Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за взрыв. Однако, по мнению наблюдателей, в преступлении виден почерк радикальной группировки "Боко харам", которая регулярно устраивает диверсии в штате Адамава и других регионах северо-востока Нигерии.

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Ранее УНИАН сообщал, что в северо-восточной Нигерии прогремело два взрыва, вследствие которых погибли 37 и пострадали более 100 человек. Отмечается, что при взрыве в новой мечети в городе Йола погибли около 30 человек. А в Майдугури на северо-востоке Нигерии смертник подорвал себя и еще семерых человек.