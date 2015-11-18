Жертвами ИГИЛ в Ираке и Сирии за год стали 100 тысяч мусульман – король Иордании

Король Иордании Абдалла II выразил надежду, что после трагедии в Париже весь мир объединится в борьбе против террористов.

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"За год в Ираке и Сирии жертвами "Исламского государства" стали 100 тысяч мусульман, война с терроризмом требует целостного подхода во всем мире", - заявил король Абдалла II, цитирует его Associated Press.

Как сообщалось, после терактов в Париже 13 ноября, антиигиловская коалиция усилила бомбардировки позиций ИГ в Сирии.