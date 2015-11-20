​Российские дипломаты 8 лет читали в ООН почти одну и ту же речь - СМИ

О том, что дипломаты из России произносят практически одну и ту же речь, которая подвергается незначительным переделкам, сообщил блогер Юрий Штенгель. Он проанализировал выложенные в открытый доступ документы российского МИД и постпредства России при ООН, передает РБК.

Так, в Третьем комитете Генассамблеи ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам каждый год на голосование ставится резолюция с призывом не допускать рост расизма, расовой дискриминации и ксенофобии, и всякий раз слово берет российский представитель, призывающий, в частности, не допускать пересмотра итогов Второй мировой войны.

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Первый раз речь, в которой упоминалось о недопустимости переписки истории Второй мировой, была произнесена российским представителем Лукьянцевым в ноябре 2008 года. Ее текст доступен на сайте российского внешнеполитического ведомства.​ Выступление Лукьянцева, который на протяжении нескольких лет был старшим советником постпреда РФ в ООН Виталия Чуркина, предваряло голосование по проекту резолюции «Недопустимость определенных видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

В 2009–2011 годы Третий комитет Генассамблеи ООН принимал резолюции с аналогичным названием, их Лукьянцев сопровождал выступлениями в последующие годы.

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В 2012-м с аналогичной речью выступал глава департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Василий Небензя. Она предваряла принятие резолюции с чуть иным содержанием — «Героизация нацизма: недопустимость определенных видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Некоторые абзацы речи Лукьянцева почти дословно повторяются в выступлении Небензи.

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В 2013 и 2014 годах речь Лукьянцева произносил другой российский дипломат — директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД России Анатолий Викторов. В 2013 году Третий комитет обсуждал резолюцию «Борьба против героизации нацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости», а год спустя — «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». В 2015 году эту речь прочитал помощник представителя постпреда РФ в ООН Виталия Чуркина Евгений Загайнов.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила РБК, что практика использования речей с минимальными изменениями «являет​ся нормальной, так как речь идет об официально согласованной позиции».

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Ранее УНИАН сообщал, что Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, способствующими эскалации современный форм расизма, расовой дискриминации ксенофобии связанной с ними нетерпимости.

За документ, представленный Россией, проголосовали 126 стран-членов ООН, против выступили четыре государства: Канада, Палау, США и Украина. Еще 53 страны, в том числе члены Европейского союза, при голосовании воздержались.