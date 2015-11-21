В результате нападения террористов на отель в Мали погибли более 20 человек

В результате нападения на отель Radisson Blu в малийской столице Бамако погиб 21 человек, включая двоих боевиков, еще семеро пострадали.

Такие данные привел президент страны Ибрагим Бубакар Кейта, передает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

В Госдепартаменте США сообщили, что жертвой нападения стал один американец.

«Мы выражаем наши глубочайшие соболезнования семье и друзьям погибшего», — цитирует CNN высокопоставленного чиновника ведомства.

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Глава государства объявил трехдневный траур. Также на протяжении десяти дней, начиная с 21 ноября, в Мали будет действовать режим чрезвычайного положения.

Напомним, боевики захватили гостиницу 20 ноября. На момент атаки в здании находились 170 человек, среди них, по информации СМИ, трое россиян. Ответственность за нападение на Radisson Blu взяла на себя террористическая группировка «Аль-Мурабитун» (Al-Mourabitoun), аффилированная с «Аль-Каидой».