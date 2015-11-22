Суд отпустил "свободовца" Бойко под личное обязательство

Печерский районный суд Киева отпустил под личное обязательство задержанного члена ВО "Свобода", новоизбранного депутата Броварского городского совета Сергея Бойко.

Об этом сообщил сам "свободовец" на выходе из здания суда, передает телеканал «112 Украина».

"Решением суда я освобожден под личное обязательство, согласно которому я не имею права покидать место жительства без разрешения следователя. В пределах Броваров могу свободно передвигаться", - сказал Бойко.

"Свободовец" добавил, что против него открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 294 Уголовного кодекса Украины, его подозревают в участии в массовых беспорядках под Верховной Радой 31 августа.

Читайте такжеУчастники Вече с Майдана пришли под Печерский суд "освобождать" задержанного "свободовца"

Как сообщал УНИАН, Бойко был задержан сегодня ночью в Киеве.

Справка УНИАН. 31 августа после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Погибли четверо бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.

Главное следственное управление МВД Украины в рамках производства о столкновениях возле ВР вызывало на допросы председателя ВО «Свобода» Олега Тягнибока, а также ряд членов партии.