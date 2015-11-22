"События 31 августа": в Киеве задержали еще одного "свободовца"

Об этом сообщает сайт Всеукраинского объединения «Свобода».

«В ночь на 22 ноября 2015 года милиция задержала активиста ВО "Свобода", участника российско-украинской войны, новоизбранного депутата Броварского городского совета Сергея Бойко», - говорится в сообщении и отмечается, что причиной ареста активиста сотрудники полиции назвали «события 31 августа».

По информации пресс-службы, Бойко находится в Подольском райотделе МВД, и к нему не допускают народных депутатов.

Возле милицейского здания собираются активисты на поддержку «свободовца». В любой момент Бойко могут судить - скорее всего в Печерском райсуде.

В пресс-службе уточнили, что задержанный во время Революции Достоинства был ранен силовиками у Святошинского райотдела милиции. С началом боевых действий ушел добровольцем на восток Украины. Воевал в составе батальона "ОУН". 25 октября избран депутатом Броварского городского совета.

Справка УНИАН. 31 августа после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Погибли четверо бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.

По данным силовиков, митинг под ВР был организован партией «Свобода», Радикальной партией, другими организациями.

Главное следственное управление МВД Украины в рамках производства о столкновениях возле ВР вызывало на допрос председателя ВО «Свобода» Олега Тягнибока, а также членов «Свободы» Юрия Сиротюка, Игоря Швайку, Сергея Бойко, Игоря Сабия и других.