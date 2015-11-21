Возле АП крымскотатарские активисты требуют отвести силовиков от участников блокады Крыма

Они требуют отвести силовиков, оцепивших сегодня участников акции, которые препятствовали ремонту поврежденных электроопор, сообщает Крым.Реалии.

Читайте такжеВ Херсонской области правоохранители оцепили взорванные ЛЭП для доступа к ним ремонтных бригад – полиция

Инициатор акции под Администрацией президента - замдиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев.

К собравшимся вышел замглавы Администрации президента Украины Ростислав Павленко, который выслушал участников пикета и отметил, что о нарушении прав крымских татар говорится на всех международных площадках.

К зданию Администрации продолжают приходить люди, здесь ожидают уполномоченного президента Украины по правам крымских татар Мустафу Джемилева.

По информации собравшихся, глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров отправился в Херсонскую область к активистам блокады Крыма.

На акции возле Администрации президента также присутствуют члены Меджлиса Эскендер Бариев, координатор Комитета по защите прав крымскотатарского народа Синавер Кадыров, режиссер и актер Ахтем Сейтаблаев.

Сегодня на месте обрушения электроопор в Чаплынке Херсонской области между участниками блокады, препятствовавшими началу ремонтных работ, и прибывшими правоохранительными органами во главе с руководителем Департамента МВД по противодействию наркопреступности Ильей Кивой произошел конфликт. Возникла небольшая потасовка.

Правоохранители пытались оттеснить участников блокады Крыма от поврежденных ЛЭП, которые блокируют активисты.

После переговоров силовики сняли оцепление возле элетроопор, а участники блокады дали возможность сотрудникам «Укрэнерго» провести заземление. Других ремонтных работ здесь проводиться не будет.

20 ноября на территории Херсонской области в результате взрыва, вероятно, противотанковых мин, разрушены две железобетонные опоры и повреждены еще две опоры высоковольтных линий электропередач, по которым идет электроснабжение в Крым.

Координатор акции по блокаде Крыма Ленур Ислямов заявил, что участники акции намерены блокировать ремонт ЛЭП.

Как известно из видеотрансляции пикета АП, к крымскотатарским активистам присоединились молодые люди, сорвавшие сегодня вечером концерт на Майдане Незалежности в Киеве, посвященный Дню достоинства и свободы.

Люди продолжают прибывать на Банковую.