Чубаров: "Кто-то в Киеве" сильно переживает за то, что гарнизоны российских оккупантов в Крыму останутся без света

Об этом на своей странице в Facebook заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"В качестве такой меры, способной заставить оккупационные власти Крыма считаться с правами крымских татар и украинцев, проживающих в оккупированном Крыму, представляется прекращение/ограничение поставок электроэнергии с материковой Украины в оккупированный Крым. Соответственно, более целесообразным считаю срочное рассмотрение сложившейся ситуации с участием высшего руководства государства", - написал он.

По его словам, "кто-то в Киеве" сильно переживает за то, что воинские гарнизоны российских оккупантов в оккупированном Крыму и ракетно-зенитные комплексы, направленные против Украины и ее соседей, останутся без электрообеспечения.

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"Но им нет дела до того, что оккупантами ведется целенаправленное преследование тысяч и тысяч крымских татар, украинцев, жителей Крыма других национальностей", - отметил Чубаров.

Как сообщал УНИАН, в Чаплынском районе Херсонской области правоохранители оцепили взорванные линии электропередач (ЛЭП) для обеспечения доступа к ним ремонтных бригад.

Активисты "Общественной блокады Крыма" требуют прекращения поставок электроэнергии на аннексированный полуостров, чтобы "оккупанты пересмотрели свои действия" против Украины.

В ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма.