Чубаров: "Кто-то в Киеве" сильно переживает за то, что гарнизоны российских оккупантов в Крыму останутся без света
Участники блокады Крыма не противостоят Украине, но они требуют принятия властью эффективных мер, направленных на защиту прав граждан Украины, проживающих на территории временно оккупированного Крыма.
Об этом на своей странице в Facebook заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
"В качестве такой меры, способной заставить оккупационные власти Крыма считаться с правами крымских татар и украинцев, проживающих в оккупированном Крыму, представляется прекращение/ограничение поставок электроэнергии с материковой Украины в оккупированный Крым. Соответственно, более целесообразным считаю срочное рассмотрение сложившейся ситуации с участием высшего руководства государства", - написал он.
По его словам, "кто-то в Киеве" сильно переживает за то, что воинские гарнизоны российских оккупантов в оккупированном Крыму и ракетно-зенитные комплексы, направленные против Украины и ее соседей, останутся без электрообеспечения.
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"Но им нет дела до того, что оккупантами ведется целенаправленное преследование тысяч и тысяч крымских татар, украинцев, жителей Крыма других национальностей", - отметил Чубаров.
Как сообщал УНИАН, в Чаплынском районе Херсонской области правоохранители оцепили взорванные линии электропередач (ЛЭП) для обеспечения доступа к ним ремонтных бригад.
Активисты "Общественной блокады Крыма" требуют прекращения поставок электроэнергии на аннексированный полуостров, чтобы "оккупанты пересмотрели свои действия" против Украины.
В ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма.