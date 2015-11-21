Геннадий Корбан: Мое задержание инициировал Игорь Кононенко
Лидер УКРОПа Геннадий Корбан, который находится под домашним арестом, считает, что инициатором его задержания является Игорь Кононенко, народный депутат, первый заместитель председателя парламентской фракции партии «Блок Петра Порошенко».
Об этом он сообщил в эфире «Громадського ТВ».
«Игорь Кононенко непосредственно руководил силовой операцией по моему задержанию, разрабатывал ее. Связь он осуществлял через некоего полковника Демчину (Павел Демчина, первый заместитель председателя ГУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностьюСБУ), который непосредственно осуществлял мое похищение и перевозку в Киев различными транспортными средствами», – сказал он.
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Отвечая на вопрос о возможных мотивах Игоря Кононенко, Геннадий Корбан отметил: «Какие могут быть мотивы у коррупции?».
Напомним, недавно Геннадий Корбан заявил, что Игорь Кононенко является «отцом» коррупции в окружении президента. По его словам, нардеп контролирует «Укртранснафту», несколько государственных банков и экспортные контракты Одесского припортового завода.
Геннадия Корбана задержали 31 октября в Днепропетровске в рамках спецоперации СБУ и ГПУ.