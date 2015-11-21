Геннадий Корбан: Мое задержание инициировал Игорь Кононенко

Об этом он сообщил в эфире «Громадського ТВ».

«Игорь Кононенко непосредственно руководил силовой операцией по моему задержанию, разрабатывал ее. Связь он осуществлял через некоего полковника Демчину (Павел Демчина, первый заместитель председателя ГУ по борьбе с коррупцией и оргпреступностьюСБУ), который непосредственно осуществлял мое похищение и перевозку в Киев различными транспортными средствами», – сказал он.

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Отвечая на вопрос о возможных мотивах Игоря Кононенко, Геннадий Корбан отметил: «Какие могут быть мотивы у коррупции?».

Напомним, недавно Геннадий Корбан заявил, что Игорь Кононенко является «отцом» коррупции в окружении президента. По его словам, нардеп контролирует «Укртранснафту», несколько государственных банков и экспортные контракты Одесского припортового завода.

Геннадия Корбана задержали 31 октября в Днепропетровске в рамках спецоперации СБУ и ГПУ.